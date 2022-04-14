Tokenomics de Hokkaido Ken (DOKEN)
Informations sur Hokkaido Ken (DOKEN)
Hokkaido is an Ethereum meme token inspired by the charming and resilient Japanese dog breed native to the Hokkaido region.
Celebrating the spirit of these loyal and adventurous canines, this token combines the playful world of meme culture with the rich heritage of Japan's beloved dogs.
Perfect for dog lovers and crypto enthusiasts alike, Hokkaido offers a unique and delightful addition to your digital asset collection. Embrace the spirit of Hokkaido and join the pack today!
Tokenomics et analyse de prix de Hokkaido Ken (DOKEN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Hokkaido Ken (DOKEN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Hokkaido Ken (DOKEN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Hokkaido Ken (DOKEN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DOKEN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DOKEN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DOKEN, explorez le prix en direct du token DOKEN !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.