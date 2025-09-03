Informations sur le prix de holo (HOLO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00115207 $ 0.00115207 $ 0.00115207 Bas 24 h $ 0.00335058 $ 0.00335058 $ 0.00335058 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00115207$ 0.00115207 $ 0.00115207 Haut 24 h $ 0.00335058$ 0.00335058 $ 0.00335058 Sommet historique $ 0.00335058$ 0.00335058 $ 0.00335058 Prix le plus bas $ 0.00115207$ 0.00115207 $ 0.00115207 Variation du prix (1 h) +1.31% Changement de prix (1J) -60.83% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de holo (HOLO) est de $0.00131237. Au cours des dernières 24 heures, HOLO a évolué entre un minimum de $ 0.00115207 et un maximum de $ 0.00335058, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HOLO est $ 0.00335058, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00115207.

En termes de performance à court terme, HOLO a évolué de +1.31% au cours de la dernière heure, -60.83% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour holo (HOLO)

Capitalisation boursière $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Offre en circulation 999.92M 999.92M 999.92M Offre totale 999,924,414.524381 999,924,414.524381 999,924,414.524381

La capitalisation boursière actuelle de holo est de $ 1.32M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HOLO est de 999.92M, avec une offre totale de 999924414.524381. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.32M.