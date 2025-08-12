Prix de Homeety (HOM)
Le prix de Homeety (HOM) est actuellement de 0.00013889 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de HOM en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de HOM en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de HOM.
Aujourd'hui, la variation du prix de Homeety en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Homeety en USD était de $ -0.0000682125.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Homeety en USD était de $ -0.0001070522.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Homeety en USD était de $ -0.0011009686671494608.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-4.45%
|30 jours
|$ -0.0000682125
|-49.11%
|60 jours
|$ -0.0001070522
|-77.07%
|90 jours
|$ -0.0011009686671494608
|-88.79%
Découvrez la dernière analyse de prix de Homeety : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
--
-4.45%
-19.85%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
We are reinventing customer engagement and loyalty using Web3 to onboard the next billion users. How ? By offering quality animated 3D creations, implemented in the form of NFTs. By simplifying access to NFTs by retrieving them just with an SMS or email. Via an APP which directly connects the brand with its owners of digital assets. Thus allowing them to provide them with exclusive content, and by sending notifications to their smartphones. Web3 represents the future of the Internet but still faces entry barriers, preventing its mass adoption by the general public. Homeety breaks down these barriers by democratizing access with simple tools for Web2 users. The $HOM token The $HOM token is the official currency of Homeety. The HOM Token serves to consolidate the Homeety ecosystem by becoming its official currency; it allows holders to benefit from exclusive rewards (competitions, marketing campaigns, receipt of partner NFTs). It is also a governance token that honors its community by offering voting rights and active user participation. Means of payment : The $HOM token is accepted as a method of payment for the services offered by Homeety. It can also be used to settle transactions with sellers and suppliers affiliated with the company. Benefits for Holders: $HOM token holders have access to exclusive benefits, including discounts and promotions on Homeety services. These benefits are intended to encourage token retention and strengthen user loyalty. Reward mechanism: Homeety plans to use the $HOM token as a loyalty tool. Users could receive $HOM tokens in exchange for recommendations, constructive criticism, or participation in various company initiatives, such as surveys and feedback sessions.
Comprendre la tokenomics de Homeety (HOM) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token HOM !
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
|1 HOM à VND
₫3.65489035
|1 HOM à AUD
A$0.0002125017
|1 HOM à GBP
￡0.0001027786
|1 HOM à EUR
€0.0001194454
|1 HOM à USD
$0.00013889
|1 HOM à MYR
RM0.0005875047
|1 HOM à TRY
₺0.0056542119
|1 HOM à JPY
¥0.02055572
|1 HOM à ARS
ARS$0.18347369
|1 HOM à RUB
₽0.0110403661
|1 HOM à INR
₹0.0121681529
|1 HOM à IDR
Rp2.2768848816
|1 HOM à KRW
₩0.1929015432
|1 HOM à PHP
₱0.0079417302
|1 HOM à EGP
￡E.0.0067333872
|1 HOM à BRL
R$0.0007555616
|1 HOM à CAD
C$0.0001902793
|1 HOM à BDT
৳0.0169209687
|1 HOM à NGN
₦0.2133475401
|1 HOM à UAH
₴0.0057750462
|1 HOM à VES
Bs0.0180557
|1 HOM à CLP
$0.13444552
|1 HOM à PKR
Rs0.0395350385
|1 HOM à KZT
₸0.0756478274
|1 HOM à THB
฿0.0045014249
|1 HOM à TWD
NT$0.0041597555
|1 HOM à AED
د.إ0.0005097263
|1 HOM à CHF
Fr0.0001125009
|1 HOM à HKD
HK$0.0010888976
|1 HOM à MAD
.د.م0.0012583434
|1 HOM à MXN
$0.0025930763
|1 HOM à PLN
zł0.0005083374
|1 HOM à RON
лв0.0006041715
|1 HOM à SEK
kr0.0013375107
|1 HOM à BGN
лв0.0002333352
|1 HOM à HUF
Ft0.0472726004
|1 HOM à CZK
Kč0.0029222456
|1 HOM à KWD
د.ك0.00004236145
|1 HOM à ILS
₪0.0004736149