Tokenomics de Homeety (HOM)
Informations sur Homeety (HOM)
We are reinventing customer engagement and loyalty using Web3 to onboard the next billion users.
How ?
By offering quality animated 3D creations, implemented in the form of NFTs. By simplifying access to NFTs by retrieving them just with an SMS or email. Via an APP which directly connects the brand with its owners of digital assets. Thus allowing them to provide them with exclusive content, and by sending notifications to their smartphones. Web3 represents the future of the Internet but still faces entry barriers, preventing its mass adoption by the general public. Homeety breaks down these barriers by democratizing access with simple tools for Web2 users.
The $HOM token
The $HOM token is the official currency of Homeety.
The HOM Token serves to consolidate the Homeety ecosystem by becoming its official currency; it allows holders to benefit from exclusive rewards (competitions, marketing campaigns, receipt of partner NFTs).
It is also a governance token that honors its community by offering voting rights and active user participation. Means of payment : The $HOM token is accepted as a method of payment for the services offered by Homeety. It can also be used to settle transactions with sellers and suppliers affiliated with the company.
Benefits for Holders: $HOM token holders have access to exclusive benefits, including discounts and promotions on Homeety services. These benefits are intended to encourage token retention and strengthen user loyalty.
Reward mechanism: Homeety plans to use the $HOM token as a loyalty tool. Users could receive $HOM tokens in exchange for recommendations, constructive criticism, or participation in various company initiatives, such as surveys and feedback sessions.
Tokenomics et analyse de prix de Homeety (HOM)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Homeety (HOM), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Homeety (HOM) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Homeety (HOM) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens HOM qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens HOM pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
