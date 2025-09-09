Informations sur le prix de homeless coin (HOMELESS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00006088 $ 0.00006088 $ 0.00006088 Bas 24 h $ 0.00016214 $ 0.00016214 $ 0.00016214 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00006088$ 0.00006088 $ 0.00006088 Haut 24 h $ 0.00016214$ 0.00016214 $ 0.00016214 Sommet historique $ 0.00016214$ 0.00016214 $ 0.00016214 Prix le plus bas $ 0.00006088$ 0.00006088 $ 0.00006088 Variation du prix (1 h) +12.03% Changement de prix (1J) -36.23% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de homeless coin (HOMELESS) est de $0.00007992. Au cours des dernières 24 heures, HOMELESS a évolué entre un minimum de $ 0.00006088 et un maximum de $ 0.00016214, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HOMELESS est $ 0.00016214, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00006088.

En termes de performance à court terme, HOMELESS a évolué de +12.03% au cours de la dernière heure, -36.23% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour homeless coin (HOMELESS)

Capitalisation boursière $ 81.15K$ 81.15K $ 81.15K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 81.15K$ 81.15K $ 81.15K Offre en circulation 999.95M 999.95M 999.95M Offre totale 999,950,497.118537 999,950,497.118537 999,950,497.118537

La capitalisation boursière actuelle de homeless coin est de $ 81.15K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HOMELESS est de 999.95M, avec une offre totale de 999950497.118537. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 81.15K.