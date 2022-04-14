Tokenomics de HongKongDAO (HKD)
Informations sur HongKongDAO (HKD)
What is the project about? HKD single currency pledge or LP pledge of HKD and BNB transaction pairs HKB can organize LP to produce BTC, and HKB will be the only universal platform token for the HK service platform
What makes your project unique? Zero tax on buy and sell
History of your project. HKD is a new internet and financial area is launched successfully with MCAP worth $850,888 and Liquidity Pool worth $1062,398 There is 0%tax on BUY and 1% on SELL Token is maintaining volume above $889,424 The financial secretary of Hong Kong is supporting with 50 million yuan, to improve the development of our web3 ecosystem. Which provide customers with all convenient lifestyles, this can emerg a new stage of internet and blockchain. Such as digital assets in the financial field, Bitcoin,web3 , NFT, and emerging ecological industries e.g metaverse.
What’s next for your project? Reaching billboards and CEX partnerships
What can your token be used for? NFT, rewards, swap, payment token
Tokenomics et analyse de prix de HongKongDAO (HKD)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de HongKongDAO (HKD), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de HongKongDAO (HKD) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de HongKongDAO (HKD) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens HKD qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens HKD pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de HKD, explorez le prix en direct du token HKD !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.