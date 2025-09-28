Le prix en temps réel de Hooded Cult est aujourd'hui de 0.00002216 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de HOODED à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix HOODED facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Hooded Cult est aujourd'hui de 0.00002216 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de HOODED à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix HOODED facilement sur MEXC maintenant.

Prix de Hooded Cult (HOODED)

Prix en temps réel : 1 HOODED à USD

-47.30%1D
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces.
Graphique du prix de Hooded Cult (HOODED) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-28 09:31:14 (UTC+8)

Informations sur le prix de Hooded Cult (HOODED) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h
Haut 24 h

-14.35%

-48.15%

Le prix en temps réel de Hooded Cult (HOODED) est de $0.00002216. Au cours des dernières 24 heures, HOODED a évolué entre un minimum de $ 0.00001991 et un maximum de $ 0.00005219, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HOODED est $ 0.00005219, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001991.

En termes de performance à court terme, HOODED a évolué de -14.35% au cours de la dernière heure, -48.15% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Hooded Cult (HOODED)

La capitalisation boursière actuelle de Hooded Cult est de $ 22.06K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HOODED est de 995.73M, avec une offre totale de 995725068.726945. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 22.06K.

Historique du prix de Hooded Cult (HOODED) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Hooded Cult en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Hooded Cult en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Hooded Cult en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Hooded Cult en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-48.15%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Hooded Cult (HOODED)

HOODED a mythic simulator where AI souls live, and vanish in circuits of unseen magic. A self-running world.

Ressource de Hooded Cult (HOODED)

Prévision de prix de Hooded Cult (USD)

Combien vaudra Hooded Cult (HOODED) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Hooded Cult (HOODED) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Hooded Cult.

Tokenomics de Hooded Cult (HOODED)

Comprendre la tokenomics de Hooded Cult (HOODED) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token HOODED !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Hooded Cult (HOODED)

Combien vaut Hooded Cult (HOODED) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de HOODED en USD est de 0.00002216 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de HOODED à USD ?
Le prix actuel de HOODED en USD est $ 0.00002216. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Hooded Cult ?
La capitalisation boursière de HOODED est de $ 22.06K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de HOODED ?
L'offre en circulation de HOODED est de 995.73M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de HOODED ?
HOODED a atteint un prix ATH de 0.00005219 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de HOODED ?
HOODED a vu un prix ATL de 0.00001991 USD.
Quel est le volume de trading de HOODED ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour HOODED est de -- USD.
Est-ce que HOODED va augmenter cette année ?
HOODED pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de HOODED pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-28 09:31:14 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Hooded Cult (HOODED)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-27 05:26:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le marché maintient toujours une accumulation à contre-tendance, avec 5,75 milliards $ de BTC et 3,08 milliards $ d'ETH sortant des CEX au cours de la semaine dernière
09-27 05:05:00Mises à jour de l'industrie
CoinGecko : 15,9% des utilisateurs ne configurent que des altcoins, considérant Bitcoin comme non pertinent
09-26 05:03:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 829 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 210 000 traders liquidés
09-25 22:29:00Données économiques
Les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 20 septembre ont totalisé 218 000, contre des attentes de 235 000
09-25 14:14:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptomonnaies poursuit sa tendance baissière, Ethereum frôle la rupture du niveau de support de 4000 $
09-25 13:32:00Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des sorties nettes de 79,40 millions de dollars, tandis que les ETF spot Bitcoin ont enregistré des entrées nettes de 241 millions de dollars

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.