Informations sur le prix de Hooded Cult (HOODED) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00001991 $ 0.00001991 $ 0.00001991 Bas 24 h $ 0.00005219 $ 0.00005219 $ 0.00005219 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00001991$ 0.00001991 $ 0.00001991 Haut 24 h $ 0.00005219$ 0.00005219 $ 0.00005219 Sommet historique $ 0.00005219$ 0.00005219 $ 0.00005219 Prix le plus bas $ 0.00001991$ 0.00001991 $ 0.00001991 Variation du prix (1 h) -14.35% Changement de prix (1J) -48.15% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Hooded Cult (HOODED) est de $0.00002216. Au cours des dernières 24 heures, HOODED a évolué entre un minimum de $ 0.00001991 et un maximum de $ 0.00005219, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HOODED est $ 0.00005219, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001991.

En termes de performance à court terme, HOODED a évolué de -14.35% au cours de la dernière heure, -48.15% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Hooded Cult (HOODED)

Capitalisation boursière $ 22.06K$ 22.06K $ 22.06K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 22.06K$ 22.06K $ 22.06K Offre en circulation 995.73M 995.73M 995.73M Offre totale 995,725,068.726945 995,725,068.726945 995,725,068.726945

La capitalisation boursière actuelle de Hooded Cult est de $ 22.06K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HOODED est de 995.73M, avec une offre totale de 995725068.726945. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 22.06K.