Qu'est-ce que HOPIUM ($HOPIUM)

HOPIUM ($HOPIUM), the pioneering hope-themed meme coin on the XRP Ledger, stands out by blending motivational memes with the robust functionality of the XRPL. This fusion elevates $HOPIUM beyond a mere token, establishing it as a community-driven movement. The $HOPIUM community actively promotes its message of hope through social media platforms like X and TikTok, using memes, uplifting slogans, and a sense of unity to spark excitement and participation. The primary goal of the $HOPIUM community is to foster growth, with significant potential due to its first-mover advantage on the XRPL. We’re not losing. We’re early. Chart red? Mood green. Inject more hopium. Lambo by Q4 (probably). Memecoins: Your favorite one is down 93%. That’s not a crash.. that’s deep value territory. NFTs: Floor is lower than your sleep schedule, but hey… “it’s about the art” Community sentiment: “Bro trust me, the halving hasn’t kicked in yet”

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de HOPIUM ($HOPIUM) Site officiel

Tokenomics de HOPIUM ($HOPIUM)

Comprendre la tokenomics de HOPIUM ($HOPIUM) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token $HOPIUM !