Découvrez les informations clés sur HOPR (XHOPR), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur HOPR (XHOPR)

HOPR brings true privacy to web3 with its fully scalable and incentivized mixnet. With HOPR, any kind of data can be transmitted without having to reveal the metadata. HOPR doesn't have its own blockchain: node runners earn HOPR tokens on Gnosis Chain and Ethereum mainnet.

Developers can build their own dapps on top of HOPR, allowing everyone to decide who has access to their online and personal data.

Site officiel : https://hoprnet.org/