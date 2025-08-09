Prix de Hump (HUMP)
Le prix de Hump (HUMP) est actuellement de 0 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de HUMP en USD est mis à jour en temps réel.
Aujourd'hui, la variation du prix de Hump en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Hump en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Hump en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Hump en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+1.94%
|30 jours
|$ 0
|+24.46%
|60 jours
|$ 0
|+12.61%
|90 jours
|$ 0
|--
Découvrez la dernière analyse de prix de Hump : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
+1.61%
+1.94%
+4.83%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
Hump is a revolutionary cryptocurrency token designed to redefine the landscape of digital transactions. Developed with a focus on efficiency, security, and accessibility, Hump leverages cutting-edge blockchain technology to provide users with a seamless and transparent financial experience. With a user-friendly interface and comprehensive support, Hump caters to both seasoned investors and newcomers, empowering individuals worldwide to participate in the digital economy with confidence. Hump prioritizes security, implementing advanced encryption and protocols to safeguard users' assets and data. Its robust infrastructure ensures swift and reliable transactions, while its transparent nature fosters trust among users. Hump fosters a vibrant community-driven ecosystem, where collaboration and innovation thrive. The team behind Hump comprises experienced professionals with a shared vision of driving innovation and inclusivity in the digital economy. Backed by strategic investors and supporters who recognize its potential, Hump has garnered significant traction and adoption within the cryptocurrency community. Through strategic partnerships with leading platforms and service providers, Hump continues to expand its reach and accessibility, further solidifying its position as a trailblazer in decentralized finance. As Hump continues to innovate and evolve, its impact on the digital economy will only continue to grow, shaping the future of finance for generations to come.
Comprendre la tokenomics de Hump (HUMP) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token HUMP !
