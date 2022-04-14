Découvrez les informations clés sur HunnyDAO (LOVE), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur HunnyDAO (LOVE)

HunnyDAO, an extended Product of Hunny Finance, is the first decentralised reserve currency infrastructure on BSC backed by dual treasury reserves.

$LOVE is the native currency of HunnyDAO, deploying unique economics and game-theoretic dynamics into the market through staking and bonding, stakers are able to enjoy a very attractive APY thru this process.

Site officiel : https://dao.hunny.finance/