Prix de I LOVE SNOOPY (LOVESNOOPY)
Le prix de I LOVE SNOOPY (LOVESNOOPY) est actuellement de 0 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de LOVESNOOPY en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de LOVESNOOPY en USD sur MEXC.
Aujourd'hui, la variation du prix de I LOVE SNOOPY en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de I LOVE SNOOPY en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de I LOVE SNOOPY en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de I LOVE SNOOPY en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|--
|30 jours
|$ 0
|-23.54%
|60 jours
|$ 0
|-25.71%
|90 jours
|$ 0
|--
Découvrez la dernière analyse de prix de I LOVE SNOOPY : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
--
--
-0.02%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
What is the project about? LOVESNOOPY is an Ethereum-based deflationary memecoin that pays homage to the iconic Snoopy internet meme. What makes your project unique? One of the standout features of LOVESNOOPY coin is its no-tax policy, setting it apart from other memecoins in the market. This policy is complemented by a burning mechanism, ensuring scarcity within the market where the coin's supply decreases over time History of your project. We have started this project on May 10, 2023 and at this stage, the foundes, team members, and backers choose to remain anonymous. However, despite the limited informationabout the team behind the project, they have successfully utilized social media platforms such as Twitter and Telegram to promote their meme coin and foster a vibrant community around it. What’s next for your project? The first step is securing a listing on CoinGecko. Simultaneously, LOVESNOOPY aims to gain significant traction on popular social media platforms such as Twitter and Telegram, leveraging their reach to attract more enthusiasts and supporters. Secondly, LOVESNOOPY will be listed on both decentralized exchanges (DEXs) and centralized exchanges (CEXs). Finally, LOVESNOOPY sets its sights on securing listings on top-tier exchanges, which are known for their robust trading volumes and wide user bases. By attaining listings on these exchanges, LOVESNOOPY will increase its visibility and establish itself as a prominent player in the meme coin market. What can your token be used for? LOVESNOOPY is an Ethereum-based deflationary memecoin that pays homage to the iconic Snoopy internet meme, offering a unique proposition that resonates with the crypto community. We have a detailed plan to add lots of utilities to our LOVESNOOPY token. For example, we will launch our own mainnet in 4Q this year and will declare to the world in due course.
Comprendre la tokenomics de I LOVE SNOOPY (LOVESNOOPY) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token LOVESNOOPY !
