Informations sur le prix de I Remember When (NOSTALGIC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.48% Changement de prix (1J) +18.33% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de I Remember When (NOSTALGIC) est de --. Au cours des dernières 24 heures, NOSTALGIC a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NOSTALGIC est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, NOSTALGIC a évolué de -0.48% au cours de la dernière heure, +18.33% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour I Remember When (NOSTALGIC)

Capitalisation boursière $ 18.44K$ 18.44K $ 18.44K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 18.44K$ 18.44K $ 18.44K Offre en circulation 999.22M 999.22M 999.22M Offre totale 999,224,817.834251 999,224,817.834251 999,224,817.834251

