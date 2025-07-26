Tokenomics de ICE Raids ($ICERAIDS)
Informations sur ICE Raids ($ICERAIDS)
$ICERAIDS is an ERC-20 memecoin launched in 2025 on the Ethereum Virtual Machine (EVM), following its migration from Solana on July 26, 2025, with its Liquidity Pool set to launch on Uniswap on August 13, 2025. The token serves as a utility asset within a community-driven ecosystem, providing token-gated access to Vertex AI, a multi-chain trading platform that supports Base, Ethereum, Solana, BNB Smart Chain, Sui, Arbitrum One, and Avalanche blockchains. Through this integration, $ICERAIDS holders gain entry to Vertex AI’s trading features, including artificial intelligence-driven technical analysis and social media insights that assist in identifying trading opportunities, as well as access to advanced and tested trading bots and algorithms deployable via APIs into centralized exchanges (CEXs) and Hyperliquid. The Hyperliquid integration enables users outside the US to engage in leveraged trading, futures, and derivatives, offering tools for shorting and longing to navigate bearish and bullish market trends. Additionally, $ICERAIDS holders can participate in Vertex AI’s copy-trading system, where leaders with strong performance share anonymous trades—replicable only within the platform—with leaders earning a share of copy-trade wins to encourage participation, alongside features like stop-loss orders, dollar-cost averaging (DCA), and customizable automated strategies. This synergy enhances $ICERAIDS’ utility, fostering a collaborative trading community and supporting platform growth, with a roadmap that includes beta testing in 2026 and an MVP launch in early 2027. The project maintains an active presence on X (@ICERAIDS), Telegram, and Discord for community updates.
Tokenomics et analyse de prix de ICE Raids ($ICERAIDS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de ICE Raids ($ICERAIDS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de ICE Raids ($ICERAIDS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de ICE Raids ($ICERAIDS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens $ICERAIDS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens $ICERAIDS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de $ICERAIDS, explorez le prix en direct du token $ICERAIDS !
Prévision du prix de $ICERAIDS
Vous voulez savoir dans quelle direction $ICERAIDS pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de $ICERAIDS combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.