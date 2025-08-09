Prix de ICPI (ICPI)
Le prix de ICPI (ICPI) est actuellement de 0 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de ICPI en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de ICPI en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de ICPI.
Aujourd'hui, la variation du prix de ICPI en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de ICPI en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de ICPI en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de ICPI en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|--
|30 jours
|$ 0
|-14.28%
|60 jours
|$ 0
|-50.45%
|90 jours
|$ 0
|--
Découvrez la dernière analyse de prix de ICPI : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
--
--
0.00%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
Introducing ICPI-20: A New Era in Token Creation and Distribution Overview: ICPI-20 represents a significant advancement in the realm of digital tokens within the Internet Computer (IC) ecosystem. Drawing inspiration from the Internet Computer's ICRC standards and Bitcoin's BRC-20, ICPI-20 is an innovative and experimental token standard designed to facilitate the creation and transfer of fungible tokens. Key Features: Innovative Token Standard: ICPI-20 combines the best aspects of ICRC and BRC-20 standards, offering a unique approach to token creation and management. Facilitating Token Creation: The standard simplifies the process of developing and transferring fungible tokens, making it more accessible for developers. Fair Distribution: Emphasizing equitable access, ICPI-20 ensures that all participants have fair opportunities in the token creation and distribution process. Decentralization and Community-Driven: The protocol aligns with the ethos of decentralization, removing central points of control and fostering a democratic and transparent token economy. Community Empowerment: ICPI-20 is deeply rooted in a community-driven philosophy, empowering users to actively participate in the development and governance of the token standard. Impact on the ICP Ecosystem: Enhanced Accessibility: By simplifying token creation, ICPI-20 opens new possibilities for developers and users within the ICP ecosystem. Promoting Innovation: The standard encourages innovative applications and use-cases for digital assets on the Internet Computer platform. Building a Thriving Economy: ICPI-20 aims to create a more inclusive, fair, and decentralized environment for digital assets, contributing to a vibrant token economy. Conclusion: ICPI-20 is more than just a token standard; it's a testament to the power of community collaboration and innovation in the blockchain space. As it continues to evolve, ICPI-20 is poised to play a pivotal role in shaping the future of digital assets on t
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Comprendre la tokenomics de ICPI (ICPI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ICPI !
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
|1 ICPI à VND
₫--
|1 ICPI à AUD
A$--
|1 ICPI à GBP
￡--
|1 ICPI à EUR
€--
|1 ICPI à USD
$--
|1 ICPI à MYR
RM--
|1 ICPI à TRY
₺--
|1 ICPI à JPY
¥--
|1 ICPI à ARS
ARS$--
|1 ICPI à RUB
₽--
|1 ICPI à INR
₹--
|1 ICPI à IDR
Rp--
|1 ICPI à KRW
₩--
|1 ICPI à PHP
₱--
|1 ICPI à EGP
￡E.--
|1 ICPI à BRL
R$--
|1 ICPI à CAD
C$--
|1 ICPI à BDT
৳--
|1 ICPI à NGN
₦--
|1 ICPI à UAH
₴--
|1 ICPI à VES
Bs--
|1 ICPI à CLP
$--
|1 ICPI à PKR
Rs--
|1 ICPI à KZT
₸--
|1 ICPI à THB
฿--
|1 ICPI à TWD
NT$--
|1 ICPI à AED
د.إ--
|1 ICPI à CHF
Fr--
|1 ICPI à HKD
HK$--
|1 ICPI à MAD
.د.م--
|1 ICPI à MXN
$--
|1 ICPI à PLN
zł--
|1 ICPI à RON
лв--
|1 ICPI à SEK
kr--
|1 ICPI à BGN
лв--
|1 ICPI à HUF
Ft--
|1 ICPI à CZK
Kč--
|1 ICPI à KWD
د.ك--
|1 ICPI à ILS
₪--