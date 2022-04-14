Découvrez les informations clés sur IHF Smart Debase Token (IHF), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur IHF Smart Debase Token (IHF)

Infinity Hedge Fund is at the forefront of the next generation of DeFi, offering innovative solutions to the challenges faced by earlier DeFi protocols, and at the same time, fulfilling the role of a hedge fund while also looking to incubate new groundbreaking tech/projects.

Infinity Hedge Fund distinguishes itself differently by launching ($IHF), a token meticulously designed with a strategic foundation built on addressing the issues of inflation and sustainability.

This initiative heralds a significant departure from the high-yield, high-inflation model, introducing a sustainable, innovative, and deflationary approach to staking and tokenomics.

Site officiel : https://app.infinityhedgefund.com/ Livre blanc : https://www.canva.com/design/DAGEZ5ca_2A/AGxONi1X9ukk2KHUGaVNZA/view?utm_content=DAGEZ5ca_2A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor