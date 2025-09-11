Informations sur le prix de illumineX (IX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00952824 $ 0.00952824 $ 0.00952824 Bas 24 h $ 0.00988856 $ 0.00988856 $ 0.00988856 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00952824$ 0.00952824 $ 0.00952824 Haut 24 h $ 0.00988856$ 0.00988856 $ 0.00988856 Sommet historique $ 0.4235$ 0.4235 $ 0.4235 Prix le plus bas $ 0.00209665$ 0.00209665 $ 0.00209665 Variation du prix (1 h) +0.72% Changement de prix (1J) +0.92% Variation du prix (7 j) +2.31% Variation du prix (7 j) +2.31%

Le prix en temps réel de illumineX (IX) est de $0.00964349. Au cours des dernières 24 heures, IX a évolué entre un minimum de $ 0.00952824 et un maximum de $ 0.00988856, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de IX est $ 0.4235, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00209665.

En termes de performance à court terme, IX a évolué de +0.72% au cours de la dernière heure, +0.92% sur 24 heures et de +2.31% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour illumineX (IX)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 581.07K$ 581.07K $ 581.07K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 60,255,390.0 60,255,390.0 60,255,390.0

La capitalisation boursière actuelle de illumineX est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de IX est de 0.00, avec une offre totale de 60255390.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 581.07K.