Tokenomics de IMPLS Finance (IMPLS)
Informations sur IMPLS Finance (IMPLS)
What is the project about?
IMPLS is a yield optimization protocol with additional yield farming opportunities. Users can deposit into our vaults and have their farming rewards auto compounded and also earn a bonus reward in IMPLS. Our core reward farm offers our liquidity providers a great opportunity to receive a portion of the daily IMPLS emissions, and our revenue share lets our users single side stake IMPLS and earn WPLS.
What makes your project unique?
Our project is unique as we not only offer auto compounding but our vaults also receive a portion of the daily emissions so our users also receive a bonus IMPLS reward for using our vaults. We're the first auto compounding boosted vaults protocol on PulseChain!
History of your project.
The project was built by Kairos the lead developer and founder of IMPLS.finance. We look forward to establishing a long positive history of bringing value and growth to our users.
What’s next for your project?
We will be adding more Vaults for other farming opportunities on PulseChain. These new vault strategies will give our users the opportunity to take take advantage of the benefits of auto compounding from multiple protocols right from our easy to use application.
What can your token be used for?
The token is used for farming rewards, and will be utilized to vote on proposals for the protocol such as Vaults to add and Emission pool weights for our existing vaults and yield farm.
Tokenomics et analyse de prix de IMPLS Finance (IMPLS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de IMPLS Finance (IMPLS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de IMPLS Finance (IMPLS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de IMPLS Finance (IMPLS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens IMPLS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens IMPLS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de IMPLS, explorez le prix en direct du token IMPLS !
Prévision du prix de IMPLS
Vous voulez savoir dans quelle direction IMPLS pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de IMPLS combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
