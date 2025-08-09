Qu'est-ce que Impostors Blood (BLOOD)

$BLOOD is an ERC-20 utility token at the center of the Impostors economy. Players accumulate $BLOOD and can redeem it for a variety of perks and in-game items. Metaverses are boring without games, and competitive games lack social connection. There needs to be a middle ground. Social gaming bridges the gap between today’s Twitch culture and the future of immersive metaverses. Impostors is a AAA social gaming metaverse that is truly player-owned and powered. Impostors’ first game mode will be a social deduction game. The Impostors Genesis drop will give holders access to all Genesis Season events. Each event provides access to a different part of the Impostorverse.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Impostors Blood (BLOOD) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Impostors Blood (BLOOD)

Comprendre la tokenomics de Impostors Blood (BLOOD) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BLOOD !