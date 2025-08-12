Prix de Indigo Protocol iETH (IETH)
Le prix de Indigo Protocol iETH (IETH) est actuellement de 4,164.54 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de IETH en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de IETH en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de IETH.
Aujourd'hui, la variation du prix de Indigo Protocol iETH en USD était de $ -107.273985921253.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Indigo Protocol iETH en USD était de $ +1,906.2977787540.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Indigo Protocol iETH en USD était de $ +2,726.0891435700.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Indigo Protocol iETH en USD était de $ +1,552.9928067432716.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ -107.273985921253
|-2.51%
|30 jours
|$ +1,906.2977787540
|+45.77%
|60 jours
|$ +2,726.0891435700
|+65.46%
|90 jours
|$ +1,552.9928067432716
|+59.47%
Découvrez la dernière analyse de prix de Indigo Protocol iETH : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
+1.19%
-2.51%
+18.46%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
iETH is synthetic Ether and was the first new iAsset whitelisted by the Indigo DAO for the Indigo Protocol. The Indigo Protocol is a CDP (Collateralized Debt Position) based DeFi protocol that brings capital-efficient synthetic assets to the Cardano ecosystem. Users can purchase iETH from a DEX just like any Cardano native asset, or can mint iETH within the Indigo Protocol by depositing ADA as collateral. When users mint iETH within the Indigo Protocol, they must deposit sufficient ADA such that their CDP remains above the applicable Minimum Collateralization Ratio (MCR) - meaning a user deposits collateral in the form of ADA that ensures over-collateralization. If the value of a user's ADA collateral begins to decrease toward the MCR, a user can choose to add more collateral to keep their iETH position above the MCR. If a user’s collateral becomes worth less than the MCR of their iETH debt, the Indigo Stability Pool providers will allow the user to keep their iETH but will exchange Stability Pool iETH for the user’s higher value ADA collateral. Thereby ensuring that iETH remains overcollateralized and that the Indigo Protocol remains solvent via its efficient liquidation process. Unique to Indigo, users still receive their ADA staking rewards from stake pool delegation while ADA is being used as collateral in a CDP. This CDP Liquid Staking feature presents a unique use case for iETH in trading strategies. The Indigo DAO controls the iETH parameters and can therefore vote to raise or lower the Minimum Collateralization Ratio for iETH and all Indigo iAssets.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Comprendre la tokenomics de Indigo Protocol iETH (IETH) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token IETH !
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
|1 IETH à VND
₫109,589,870.1
|1 IETH à AUD
A$6,371.7462
|1 IETH à GBP
￡3,081.7596
|1 IETH à EUR
€3,581.5044
|1 IETH à USD
$4,164.54
|1 IETH à MYR
RM17,616.0042
|1 IETH à TRY
₺169,538.4234
|1 IETH à JPY
¥616,351.92
|1 IETH à ARS
ARS$5,501,357.34
|1 IETH à RUB
₽331,080.93
|1 IETH à INR
₹365,021.931
|1 IETH à IDR
Rp68,271,136.6176
|1 IETH à KRW
₩5,784,046.3152
|1 IETH à PHP
₱238,170.0426
|1 IETH à EGP
￡E.202,021.8354
|1 IETH à BRL
R$22,655.0976
|1 IETH à CAD
C$5,705.4198
|1 IETH à BDT
৳507,365.9082
|1 IETH à NGN
₦6,397,108.2486
|1 IETH à UAH
₴173,161.5732
|1 IETH à VES
Bs541,390.2
|1 IETH à CLP
$4,031,274.72
|1 IETH à PKR
Rs1,185,436.311
|1 IETH à KZT
₸2,268,258.3564
|1 IETH à THB
฿135,014.3868
|1 IETH à TWD
NT$124,769.6184
|1 IETH à AED
د.إ15,283.8618
|1 IETH à CHF
Fr3,373.2774
|1 IETH à HKD
HK$32,649.9936
|1 IETH à MAD
.د.م37,730.7324
|1 IETH à MXN
$77,751.9618
|1 IETH à PLN
zł15,242.2164
|1 IETH à RON
лв18,115.749
|1 IETH à SEK
kr40,146.1656
|1 IETH à BGN
лв6,996.4272
|1 IETH à HUF
Ft1,418,400.6786
|1 IETH à CZK
Kč87,705.2124
|1 IETH à KWD
د.ك1,270.1847
|1 IETH à ILS
₪14,201.0814