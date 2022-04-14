Tokenomics de interBTC (IBTC)
Informations sur interBTC (IBTC)
interBTC is a 1:1 Bitcoin backed asset that can be used to invest, earn and pay with BTC across the DeFi ecosystem on Polkadot, Ethereum, Cosmos and many more. What makes interBTC unique is the strict dedication to being trustless and decentralized:
- Secured by Insurance. Vaults lock collateral on the interBTC parachain in various digital assets - in a MakerDAO-inspired multi-collateral system. If Vaults misbehave, their collateral is slashed and users reimbursed. As a user, you only trust that Bitcoin and the DeFi platform you use are secure.
- Radically Open. Anyone can become a Vault and help secure interBTC, anytime. Yes, you can run your own Vault!
Tokenomics et analyse de prix de interBTC (IBTC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de interBTC (IBTC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de interBTC (IBTC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de interBTC (IBTC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens IBTC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens IBTC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de IBTC, explorez le prix en direct du token IBTC !
Prévision du prix de IBTC
Vous voulez savoir dans quelle direction IBTC pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de IBTC combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.