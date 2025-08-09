Prix de Irena Coin Apps (IRENA)
Le prix de Irena Coin Apps (IRENA) est actuellement de 0 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de IRENA en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de IRENA en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de IRENA.
Aujourd'hui, la variation du prix de Irena Coin Apps en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Irena Coin Apps en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Irena Coin Apps en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Irena Coin Apps en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+0.33%
|30 jours
|$ 0
|+10.05%
|60 jours
|$ 0
|-7.70%
|90 jours
|$ 0
|--
Découvrez la dernière analyse de prix de Irena Coin Apps : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
+1.02%
+0.33%
+5.60%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
"The future is now in renewable green energy and environmentally friendly electric cars and solar panels. As Irena Green Energy Coin, we have improved ourselves in this regard with our team. Pilot studies of our IGE software, which has been developed for the last 1 year and can be downloaded to electric cars, will be completed in May. You will earn by mining our coins for every distance you cover on every journey you will make with your electric vehicle. Our IR-APOLLON mining device, which we will jointly launch with the MinFect Mining Device manufacturer in July 2022, will be able to connect to solar panels. You will be able to mine our coin at zero cost with electricity generated from solar energy. You will be able to exchange these issued IGE coins with IRENA Coins on the IRENASWAP platform. You can then sell these IRENA coins or buy items from our online blockchain-based shopping website irenacoin.store. First of all, to prevent IRENA Coin sales pressure in the market, IRENA finance will open in the coming days and we will give USDT, not IRENA coin, as a stake reward. Then you will be able to buy products from our blockchain-based online shopping site by connecting with your metamask wallet with web3 support. In June, our IR-APOLLON mining device will go on sale. IRENA coin is no ordinary project. 2 americans and ! Developed by turk software. One of our software developers has worked on eBAY for many years>With their experience here, our price will increase regularly and rapidly with many innovations such as the blockchain online shopping site. We have a 2-year Cin-Burn calendar. 500,000,000 irena coins will be burned at the end of each month. After these actions, the price will continue to increase rapidly. "
Comprendre la tokenomics de Irena Coin Apps (IRENA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token IRENA !
