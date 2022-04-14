Tokenomics de IRIS Chain (IRC)
Informations sur IRIS Chain (IRC)
IRIS Chain is a blockchain-based digital identity and health infrastructure project that uses AI-powered iris recognition to provide decentralized identity verification (DID) and personalized healthcare services. By integrating biometric data with blockchain and AI, IRIS Chain enables secure, non-invasive health monitoring and digital ID issuance across devices such as KIOSKs and smartphones. The IRC token serves as a utility token for subscribing to health services, accessing AI-based health analytics, verifying user identity via APIs, and participating in future staking/governance mechanisms. The project aims to build a globally accessible health-data and identity protocol compliant with data privacy regulations (e.g. GDPR), currently active across Japan, Korea, China, and Vietnam.
Tokenomics et analyse de prix de IRIS Chain (IRC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de IRIS Chain (IRC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de IRIS Chain (IRC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de IRIS Chain (IRC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens IRC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens IRC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de IRC, explorez le prix en direct du token IRC !
