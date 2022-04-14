Découvrez les informations clés sur Ivy Live (IVY), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Ivy Live (IVY)

What is the project about? Web3 focused social networking platform.

What makes your project unique? no fake accounts on the social network (thanks to KYC) and no sponsored content. (app revenue depends on paid subscriptions)

The history of your project. The promotional website and social media of the project were created. Added liquidity to dex

What's next for your project? create a list of beta testers for the project (on ivy live.io)

What can your token be used for? subscription payment for the application and other payments for the application

Site officiel : https://www.ivylive.io/ Livre blanc : https://www.ivylive.io/_files/ugd/08d399_8b0f522ef6614d2a91bdd2256a24d07d.pdf