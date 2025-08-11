Qu'est-ce que Jatevo AI Foundation (JTVF)

The JTVF project is a community-driven fundraiser aimed at expanding AI infrastructure in Southeast Asia, with a particular focus on rural areas of Indonesia. These regions often lack access to advanced technology, and the goal is to use funds generated through the project to help bridge that gap. The approach is different from many other initiatives — growth so far has been entirely organic, without spending on influencer marketing or paid promotions. Instead, the community on X (Twitter) has formed naturally, with steady interaction and engagement from participants. On the market side, the developer supply is locked, and the token’s trading history shows that its price levels have been tested, with the chart holding a stable floor. This provides a foundation for the project’s dual purpose: enabling traders to participate in a market with activity and movement while also contributing to a cause that has practical, real-world benefits. The idea is to create a balance where the trading side supports the funding of AI-related infrastructure, and the infrastructure side gives the project a purpose beyond speculation. By keeping operations lean and focusing on organic participation, JTVF aims to grow in a way that is both sustainable and transparent, while gradually building the resources needed to make a measurable difference in the communities it supports.

Ressource de Jatevo AI Foundation (JTVF) Site officiel

Tokenomics de Jatevo AI Foundation (JTVF)

Comprendre la tokenomics de Jatevo AI Foundation (JTVF) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token JTVF !