Informations sur le prix de Jin the Snake (JIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00004546 $ 0.00004546 $ 0.00004546 Bas 24 h $ 0.00006882 $ 0.00006882 $ 0.00006882 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00004546$ 0.00004546 $ 0.00004546 Haut 24 h $ 0.00006882$ 0.00006882 $ 0.00006882 Sommet historique $ 0.00006882$ 0.00006882 $ 0.00006882 Prix le plus bas $ 0.00004546$ 0.00004546 $ 0.00004546 Variation du prix (1 h) -27.22% Changement de prix (1J) -25.98% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Jin the Snake (JIN) est de $0.00004647. Au cours des dernières 24 heures, JIN a évolué entre un minimum de $ 0.00004546 et un maximum de $ 0.00006882, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de JIN est $ 0.00006882, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00004546.

En termes de performance à court terme, JIN a évolué de -27.22% au cours de la dernière heure, -25.98% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Jin the Snake (JIN)

Capitalisation boursière $ 46.63K$ 46.63K $ 46.63K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 46.63K$ 46.63K $ 46.63K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Jin the Snake est de $ 46.63K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de JIN est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 46.63K.