Prix de Jin the Snake (JIN)
-27.22%
-25.98%
--
--
Le prix en temps réel de Jin the Snake (JIN) est de $0.00004647. Au cours des dernières 24 heures, JIN a évolué entre un minimum de $ 0.00004546 et un maximum de $ 0.00006882, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de JIN est $ 0.00006882, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00004546.
En termes de performance à court terme, JIN a évolué de -27.22% au cours de la dernière heure, -25.98% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Jin the Snake est de $ 46.63K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de JIN est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 46.63K.
Aujourd'hui, la variation du prix de Jin the Snake en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Jin the Snake en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Jin the Snake en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Jin the Snake en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-25.98%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
In the ancient scrolls of degen lore, a red serpent was foretold to rise from the crypto underworld every cycle... armed with infinite drip and a bottomless bag of cash. His name? Jin the Snake. Once worshipped in underground meme temples, Jin now slithers into the Solana streets—flinging cash, spawning chaos, and laughing at utility. He doesn’t care about roadmaps. He doesn’t read whitepapers. He prints. "Rub the snake, summon the gains"
