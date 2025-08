Découvrez les informations clés sur Jonny Five (JFIVE), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Jonny Five (JFIVE)

A community token and meme coin built around the "jonny five" robot from the 80's hit movie "short circuit.

Site officiel : https://jonnyfive.online/