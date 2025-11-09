Prix de Judge MENTAL aujourd'hui

Le prix de Judge MENTAL (MENTAL) en direct est actuellement de --, avec une variation de 4.58 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MENTAL en USD est de -- par MENTAL.

Judge MENTAL se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 9,291.57 et une offre en circulation de 999.99M MENTAL. Au cours des dernières 24 heures, MENTAL a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, MENTAL a varié de +0.57% au cours de la dernière heure et de -18.04% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Judge MENTAL (MENTAL)

Capitalisation boursière $ 9.29K$ 9.29K $ 9.29K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.29K$ 9.29K $ 9.29K Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,985,147.7990674 999,985,147.7990674 999,985,147.7990674

La capitalisation boursière actuelle de Judge MENTAL est de $ 9.29K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MENTAL est de 999.99M, avec une offre totale de 999985147.7990674. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.29K.