Qu'est-ce que Kairos Sniper Bot (KAIROS)

KAIROS is a cryptocurrency token on the Solana blockchain that powers a smart trading bot. The project's name is derived from the Greek word for "perfect timing," which is what the bot helps traders achieve. The project aims to provide traders with a tool that automatically buys new tokens at the best prices. In addition to the trading bot, KAIROS offers a community-driven model where token holders can vote on important decisions, and a passive income system where holders earn rewards from transactions. The project's value is designed to grow through a regular token burning mechanism.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Kairos Sniper Bot (KAIROS) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de Kairos Sniper Bot (USD)

Combien vaudra Kairos Sniper Bot (KAIROS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Kairos Sniper Bot (KAIROS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Kairos Sniper Bot.

Consultez la prévision de prix de Kairos Sniper Bot maintenant !

KAIROS en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Kairos Sniper Bot (KAIROS)

Comprendre la tokenomics de Kairos Sniper Bot (KAIROS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token KAIROS !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Kairos Sniper Bot (KAIROS) Combien vaut Kairos Sniper Bot (KAIROS) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de KAIROS en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de KAIROS à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de KAIROS en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Kairos Sniper Bot ? La capitalisation boursière de KAIROS est de $ 82.28K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de KAIROS ? L'offre en circulation de KAIROS est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de KAIROS ? KAIROS a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de KAIROS ? KAIROS a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de KAIROS ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour KAIROS est de -- USD . Est-ce que KAIROS va augmenter cette année ? KAIROS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de KAIROS pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Kairos Sniper Bot (KAIROS)