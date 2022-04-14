Tokenomics de Kairos Sniper Bot (KAIROS)
KAIROS is a cryptocurrency token on the Solana blockchain that powers a smart trading bot. The project's name is derived from the Greek word for "perfect timing," which is what the bot helps traders achieve. The project aims to provide traders with a tool that automatically buys new tokens at the best prices. In addition to the trading bot, KAIROS offers a community-driven model where token holders can vote on important decisions, and a passive income system where holders earn rewards from transactions. The project's value is designed to grow through a regular token burning mechanism.
Tokenomics et analyse de prix de Kairos Sniper Bot (KAIROS)
Tokenomics de Kairos Sniper Bot (KAIROS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Kairos Sniper Bot (KAIROS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens KAIROS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens KAIROS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
