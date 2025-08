Informations sur Kartel (KARTEL)

🚨 Welcome to the $KARTEL, amigo 🇲🇽

Launched with an experienced team, we're building the largest Mexican Peso ($MXN) Treasury in DeFi.

Theme: 🎉 Fiestas | 🔫 Guns | 🧱 Bricks | 💃 Chicas

Roadmap:

Protocol Owned Liquidity (like OHM DAO)

First digital Mexican Peso ($MXND)

No-KYC ApplePay + debit card offramp

Revenue share with top Mafiosos 😎

Website (pwd: freecoca): https://kartelbase.vercel.app/ Twitter: https://x.com/kartelonbase Telegram: https://t.me/KARTELHQ Dexscreener: https://dexscreener.com/base/0x5e7dc4b68105b561e2397b7395fcbbe2a1fd29fe

CA: 0xC680eca227FC9AB21A9210E0EaFEff9068a89327

💼 Stack your $KARTEL bricks before it's all locked up!

Site officiel : https://www.kartel.mx/ Livre blanc : https://kartel-1.gitbook.io/kartel