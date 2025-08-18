Qu'est-ce que Kenya Digital Token (KDT)

The world's first National Digital Token, empowering Kenyan citizens with financial inclusion and supported by the Government of Kenya. $KDT is a civic digital expression intended to celebrate national identity, technological progress, and shared participation in the future of Kenya. It is not intended to be, and should not be construed as, an investment opportunity, investment contract, or any form of security or other financial or regulated instrument. $KDT is a non-political, citizen-led initiative and is not affiliated with any political party, campaign, officeholder, or government agency. $KDT does not represent or promote any political views, agendas, or ideologies, and is not intended to be used for any political purpose or influence.

Tokenomics de Kenya Digital Token (KDT)

Comprendre la tokenomics de Kenya Digital Token (KDT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token KDT !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Kenya Digital Token (KDT) Combien vaut Kenya Digital Token (KDT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de KDT en USD est de 0.006067 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de KDT à USD ? $ 0.006067 . Consultez le Le prix actuel de KDT en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Kenya Digital Token ? La capitalisation boursière de KDT est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de KDT ? L'offre en circulation de KDT est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de KDT ? KDT a atteint un prix ATH de 0.203115 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de KDT ? KDT a vu un prix ATL de 0.00598638 USD . Quel est le volume de trading de KDT ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour KDT est de -- USD . Est-ce que KDT va augmenter cette année ? KDT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de KDT pour une analyse plus approfondie.

