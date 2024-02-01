Découvrez les informations clés sur Kinesis Velocity Token (KVT), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Kinesis Velocity Token (KVT)

Kinesis Velocity Token (KVT) is a fixed 300,000 limited-supply utility token. A 20% proportionate share of global transaction fees across the entire Kinesis Monetary System is distributed monthly in the physically backed Gold (KAU) and Silver (KAG) digital currencies to KVT holders.

The KVT is a token hosted on the Stellar blockchain, offering low-cost transactions when transferring assets and widespread compatibility with wallets and services.

KVT aligns long-term holder incentives with platform growth. As adoption and transaction volumes increase across the Kinesis ecosystem, the share of fee revenue distributed to KVT holders is based on platform activity.

Site officiel : https://kinesis.money/ Livre blanc : https://kinesis.money/wp-content/uploads/2024/02/Kinesis_Blueprint2020_V4.2.pdf