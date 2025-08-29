Informations sur le prix de Kingnet AI (KNET) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00247796 $ 0.00247796 $ 0.00247796 Bas 24 h $ 0.00592579 $ 0.00592579 $ 0.00592579 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00247796$ 0.00247796 $ 0.00247796 Haut 24 h $ 0.00592579$ 0.00592579 $ 0.00592579 Sommet historique $ 0.02019498$ 0.02019498 $ 0.02019498 Prix le plus bas $ 0.00199842$ 0.00199842 $ 0.00199842 Variation du prix (1 h) -8.75% Changement de prix (1J) +37.04% Variation du prix (7 j) +63.36% Variation du prix (7 j) +63.36%

Le prix en temps réel de Kingnet AI (KNET) est de $0.00345513. Au cours des dernières 24 heures, KNET a évolué entre un minimum de $ 0.00247796 et un maximum de $ 0.00592579, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KNET est $ 0.02019498, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00199842.

En termes de performance à court terme, KNET a évolué de -8.75% au cours de la dernière heure, +37.04% sur 24 heures et de +63.36% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kingnet AI (KNET)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.47M$ 3.47M $ 3.47M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 999,977,657.42 999,977,657.42 999,977,657.42

La capitalisation boursière actuelle de Kingnet AI est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KNET est de 0.00, avec une offre totale de 999977657.42. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.47M.