Qu'est-ce que Kissan (KSN)

KSN Is a Blockchain-Based Operating System That Allows You to Create Decentralized Applications Welcome to the KISSAN Global Network world of Decentralized market, KSN gives you greater choices, independence, and opportunities. We are here to help you with your journey of million of dreams. We are launching our crypto and digital asset with solutions of distributed technology in forex, Blockchain, and eCommerce business. KISSAN Global Network or KSN token is the first token in the Blockchain market having an existing community. It is a decentralized multi-utility token that can be used in every industry services insight decentralized crypto payment gateway. We aim at changing this by leveraging the combination of blockchain scaling, developer platform and tools, and a rabid focus on user experience.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Kissan (KSN) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Kissan (KSN)

Comprendre la tokenomics de Kissan (KSN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token KSN !