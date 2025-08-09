Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de GIL en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de GIL.

Le prix de Kith Gil (GIL) est actuellement de 0.001023 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de GIL en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Kith Gil (GIL) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Kith Gil en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Kith Gil en USD était de $ +0.0005694981.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Kith Gil en USD était de $ -0.0001136151.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Kith Gil en USD était de $ -0.000389037180411581.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +9.16% 30 jours $ +0.0005694981 +55.67% 60 jours $ -0.0001136151 -11.10% 90 jours $ -0.000389037180411581 -27.55%

Analyse de prix de Kith Gil (GIL)

Découvrez la dernière analyse de prix de Kith Gil : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0.00117822$ 0.00117822 $ 0.00117822 Sommet historique $ 0.00233516$ 0.00233516 $ 0.00233516 Variation du prix (1 h) -0.59% Changement de prix (1J) +9.16% Variation du prix (7 j) +54.81%

Informations de marché pour Kith Gil (GIL)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :