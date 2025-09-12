Informations sur le prix de Kitty Inu (KITTY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00020605$ 0.00020605 $ 0.00020605 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) 0.00% Variation du prix (7 j) 0.00%

Le prix en temps réel de Kitty Inu (KITTY) est de --. Au cours des dernières 24 heures, KITTY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KITTY est $ 0.00020605, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, KITTY a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kitty Inu (KITTY)

Capitalisation boursière $ 457.62K$ 457.62K $ 457.62K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 457.62K$ 457.62K $ 457.62K Offre en circulation 731.74B 731.74B 731.74B Offre totale 731,738,978,480.0 731,738,978,480.0 731,738,978,480.0

La capitalisation boursière actuelle de Kitty Inu est de $ 457.62K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KITTY est de 731.74B, avec une offre totale de 731738978480.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 457.62K.