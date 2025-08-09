Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de KID en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de KID.

Le prix de Kleverkid Coin (KID) est actuellement de 0.01090041 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de KID en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Kleverkid Coin (KID) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Kleverkid Coin en USD était de $ -0.00127496283946277.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Kleverkid Coin en USD était de $ -0.0042395367.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Kleverkid Coin en USD était de $ +0.0044538900.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Kleverkid Coin en USD était de $ -0.001979538179958984.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.00127496283946277 -10.47% 30 jours $ -0.0042395367 -38.89% 60 jours $ +0.0044538900 +40.86% 90 jours $ -0.001979538179958984 -15.36%

Analyse de prix de Kleverkid Coin (KID)

Découvrez la dernière analyse de prix de Kleverkid Coin : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.01047368$ 0.01047368 $ 0.01047368 Haut 24 h $ 0.01217868$ 0.01217868 $ 0.01217868 Sommet historique $ 0.08303$ 0.08303 $ 0.08303 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) -10.47% Variation du prix (7 j) -21.41%

Informations de marché pour Kleverkid Coin (KID)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :