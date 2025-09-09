Qu'est-ce que Kobe (KOBE)

Kobe (KOBE) is an ERC-20 meme coin on the Ethereum blockchain with a total supply of 1 billion tokens. It is inspired by a Shiba Inu dog named Kobe, known for viral content on platforms like Instagram, TikTok, and YouTube featuring her playful attitude and luxurious lifestyle. The project focuses on community engagement and speculative trading, with no current utility. Liquidity is provided on Uniswap V2 and locked for one month, with contract ownership renounced to promote transparency. Kobe maintains an online presence through its website, Telegram group, Twitter account, and social media channels dedicated to the dog's content.

Tokenomics de Kobe (KOBE)

Comprendre la tokenomics de Kobe (KOBE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token KOBE !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Kobe (KOBE) Combien vaut Kobe (KOBE) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de KOBE en USD est de 0.00040482 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de KOBE à USD ? $ 0.00040482 . Consultez le Le prix actuel de KOBE en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Kobe ? La capitalisation boursière de KOBE est de $ 404.82K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de KOBE ? L'offre en circulation de KOBE est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de KOBE ? KOBE a atteint un prix ATH de 0.01152741 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de KOBE ? KOBE a vu un prix ATL de 0.00040482 USD . Quel est le volume de trading de KOBE ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour KOBE est de -- USD . Est-ce que KOBE va augmenter cette année ? KOBE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de KOBE pour une analyse plus approfondie.

