Tokenomics de Kobradag (KODA)
Informations sur Kobradag (KODA)
Kobra (KODA) is a decentralized cryptocurrency created as a fair and scalable alternative to existing Proof-of-Work networks. Based on a fork of Kaspa, Kobra introduces a unique GPU-optimized algorithm called HeavyKodaHash, designed to resist ASIC mining and encourage broad participation. The project emphasizes real-time block propagation, high-speed DAG consensus, and full decentralization. Kobra aims to empower its community with open-source tools, including a modern blockchain explorer, a lightweight mobile wallet, and its own mining infrastructure. With a fixed supply, fast confirmations, and a growing ecosystem, Kobra is committed to building a transparent, fair, and inclusive blockchain network for both miners and users.
Tokenomics et analyse de prix de Kobradag (KODA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Kobradag (KODA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Kobradag (KODA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Kobradag (KODA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens KODA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens KODA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.