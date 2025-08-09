Qu'est-ce que KogeCoin (KOGECOIN)

KogeCoin’s goal is to become a store of value for the Polygon community. It is a deflationary token that launched via airdrop to all early QuickSwap users who had around 4 weeks to claim. Too often, “fair launched” tokens get sniped by bots who then dump on the rest of us. KogeCoin avoided this problem and built up a strong community of dedicated HODLers. If you missed out on our genesis airdrop, don’t fret! About 90% of the tokens allocated for the airdrop were unclaimed and will be distributed to holders of KogeCoin via staking at KogeFarm.io/farms, with rewards starting after June 10. If you buy some KogeCoins now, you can get more through staking. The devs are fully committed to KogeCoin and the Polygon/Matic defi space. Holders of KogeCoin will benefit from the fees generated at KogeFarm.io, an auto-compounding utility we built for defi users. We view KogeCoin as a token that allows us to grow with the community, and expect to both grow KogeFarm and build other utilities for holders in the future.

Ressource de KogeCoin (KOGECOIN) Site officiel

Tokenomics de KogeCoin (KOGECOIN)

Comprendre la tokenomics de KogeCoin (KOGECOIN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token KOGECOIN !