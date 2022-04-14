Tokenomics de KROWN (KRW)
Informations sur KROWN (KRW)
KingDeFi is a DeFi project combining two main areas: analytics and monitoring where we provide a market overview, liquidity pool search engine and portfolio tracking to users and farming as we are a yield optimizer project on BSC and Solana. It offers its Knights (= users) an a) Earnings and b) Monitoring function. With the Earnings function, Knights can earn KROWN tokens by providing liquidity and staking directly on the KingDeFi platform. With the Monitoring function, Knights have an overview about all major yield platforms on BSC and Solana and receive automatic suggestions where to receive the best yields based on their token holdings in their wallet. With one click, Knights are easily directed to the best yielding platforms. Knights also have a dashboard showing all key statistics of all major platforms such as highest/lowest APYs, TVL and more. In combination, KingDeFi is the only ""go to"" place you need in order to optimize your farming and staking yields for both, BSC and Solana
Tokenomics et analyse de prix de KROWN (KRW)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de KROWN (KRW), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de KROWN (KRW) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de KROWN (KRW) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens KRW qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens KRW pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de KRW, explorez le prix en direct du token KRW !
Prévision du prix de KRW
Vous voulez savoir dans quelle direction KRW pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de KRW combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.