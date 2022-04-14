Tokenomics de Krypto Fraxtal Chicken (KFC)
Informations sur Krypto Fraxtal Chicken (KFC)
Krypto Fraxtal Chicken, the first meme coin crafted specifically for the Frax community. Everyone in Fraxtal community is familiar with the concept of "Chicken", and we aimed to channel this shared understanding into the creation of KFC.
The goal with KFC is to bring a fun and equitable launch mechanism to the Frax community, creating a meme coin that truly belongs to and resonates with our members. KFC is more than just a token, it's a symbol of our collective humor, spirit, and unity.
Join us in embracing KFC – where DEFI meets fun in the heart of the Frax community.
Tokenomics et analyse de prix de Krypto Fraxtal Chicken (KFC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Krypto Fraxtal Chicken (KFC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Krypto Fraxtal Chicken (KFC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Krypto Fraxtal Chicken (KFC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens KFC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens KFC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de KFC, explorez le prix en direct du token KFC !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.