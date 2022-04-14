Tokenomics de KTON (KTON)
Informations sur KTON (KTON)
KTON is a liquid staking protocol built on the TON blockchain, designed to address the need for liquidity while maintaining staking rewards.
It allows users to stake Toncoins and receive $KTON tokens that represent ownership of the staked assets. These tokens accrue staking rewards over time and remain transferable and usable within the TON ecosystem, such as trading, collateralization, and participation in DeFi applications.
KTON uses TonCore's LSt smart contract V2, which is the most advanced liquid staking standard, allowing for robust security and risk control. Key features include 48-hour security isolation period, granular role management, dynamic liquidity allocation between validation rounds, and anti-rug pull mechanism.
Tokenomics et analyse de prix de KTON (KTON)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de KTON (KTON), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de KTON (KTON) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de KTON (KTON) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens KTON qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens KTON pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.