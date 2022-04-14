Découvrez les informations clés sur KuKu (KUKU), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur KuKu (KUKU)

What is the project about?

KuKu is the biggest innovation of memecoin on the ETH common chain. the little dinosaur, and I'm the memecoin with the most 0 so far. The first token to apply for Guinness World Records.

What makes your project unique?

KUKU is a biggest innovation of memecoin on the ETH common chain.. It is inspired by the famous Ethereum , but will soon expand to a much larger project and product.

Site officiel : https://kukuerc.com