Le prix de KunaiKash (KUNAI) est actuellement de 0.01072828 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de KUNAI en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de KunaiKash (KUNAI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de KunaiKash en USD était de $ -0.00054704344141724.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de KunaiKash en USD était de $ +0.0001002257.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de KunaiKash en USD était de $ -0.0050787591.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de KunaiKash en USD était de $ -0.002407600077396965.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.00054704344141724 -4.85% 30 jours $ +0.0001002257 +0.93% 60 jours $ -0.0050787591 -47.33% 90 jours $ -0.002407600077396965 -18.32%

Analyse de prix de KunaiKash (KUNAI)

Découvrez la dernière analyse de prix de KunaiKash : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.01069535$ 0.01069535 $ 0.01069535 Haut 24 h $ 0.0112759$ 0.0112759 $ 0.0112759 Sommet historique $ 0.079894$ 0.079894 $ 0.079894 Variation du prix (1 h) +0.29% Changement de prix (1J) -4.85% Variation du prix (7 j) +6.54%

Informations de marché pour KunaiKash (KUNAI)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :