Le prix de Kura Liquid Staking Token (K33) est actuellement de 0.675142 USD avec une capitalisation boursière de $ 22.55K USD. Le prix de K33 en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Kura Liquid Staking Token (K33) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Kura Liquid Staking Token en USD était de $ -0.0687959885728217.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Kura Liquid Staking Token en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Kura Liquid Staking Token en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Kura Liquid Staking Token en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.0687959885728217 -9.24% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Kura Liquid Staking Token (K33)

Découvrez la dernière analyse de prix de Kura Liquid Staking Token : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.650483$ 0.650483 $ 0.650483 Haut 24 h $ 0.75164$ 0.75164 $ 0.75164 Sommet historique $ 0.75164$ 0.75164 $ 0.75164 Variation du prix (1 h) +0.52% Changement de prix (1J) -9.24% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Kura Liquid Staking Token (K33)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :