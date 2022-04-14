Tokenomics de Kura Liquid Staking Token (K33)
Kura Liquid Staking Token (K33) lets users participate in governance and earn protocol fees without locking tokens, representing the staked amount of a cryptocurrency on a Proof of Stake blockchain. Built on the Sei Network, Kura is a decentralized exchange (DEX) for spot trading and liquidity provision across multiple AMM curves with concentrated liquidity by default. Powered by an x(3,3) model, it offers flexible locking, liquid voting, and emissions-based incentives, allowing holders to convert KURA to xKURA to participate in governance, direct emissions, and earn 100% of protocol rewards including trading fees, voting incentives, and PvP rebase rewards.
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Kura Liquid Staking Token (K33), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix.
Tokenomics de Kura Liquid Staking Token (K33) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Kura Liquid Staking Token (K33) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens K33 qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens K33 pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de K33, explorez le prix en direct du token K33 !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.