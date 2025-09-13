Informations sur le prix de L2 Token (L2T) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.077423 $ 0.077423 $ 0.077423 Bas 24 h $ 0.101392 $ 0.101392 $ 0.101392 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.077423$ 0.077423 $ 0.077423 Haut 24 h $ 0.101392$ 0.101392 $ 0.101392 Sommet historique $ 0.104024$ 0.104024 $ 0.104024 Prix le plus bas $ 0.077423$ 0.077423 $ 0.077423 Variation du prix (1 h) -0.72% Changement de prix (1J) -22.58% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de L2 Token (L2T) est de $0.077923. Au cours des dernières 24 heures, L2T a évolué entre un minimum de $ 0.077423 et un maximum de $ 0.101392, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de L2T est $ 0.104024, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.077423.

En termes de performance à court terme, L2T a évolué de -0.72% au cours de la dernière heure, -22.58% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour L2 Token (L2T)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.54M$ 6.54M $ 6.54M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 84,000,103.20956606 84,000,103.20956606 84,000,103.20956606

La capitalisation boursière actuelle de L2 Token est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de L2T est de 0.00, avec une offre totale de 84000103.20956606. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.54M.