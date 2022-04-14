Tokenomics de L2 Token (L2T)
L2T (L2 Token) is the reward token for the zkBTC eco-system. All the bridge fee is collected and managed in a smart contract called Fee Pool, which is evenly shared among all L2T holders. Users may claim zkBTC from Fee Pool with L2T. The zkBTC/L2T ratios within Fee Pool is expected to rise over time as long as users keep bridging.
Tokenomics et analyse de prix de L2 Token (L2T)
Tokenomics de L2 Token (L2T) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de L2 Token (L2T) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens L2T qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens L2T pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de L2T, explorez le prix en direct du token L2T !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.